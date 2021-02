Maltempo in Campania, da domani allerta gialla per vento e pioggia

Una nuova ondata di maltempo sta per interessare la Campania, portando piogge e raffiche di vento sull’intera regione. La Protezione civile ha dunque emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo sull'intero territorio a partire dalle 13 di domani, domenica 7 febbraio, e per le 24 ore successive, ossia fino alle 13 di lunedì 8 febbraio. (LE PREVISIONI IN ITALIA - IL METEO IN CAMPANIA)

Le previsioni

Sull’intera regione, si legge in una nota, si evidenziano precipitazioni sparse, rovesci o locali temporali anche intensi, con possibili locali raffiche di vento. La perturbazione insisterà dapprima sui quadranti settentrionali della regione per poi estendersi su quelli meridionali: sulle zone 6, 7 e 8 (Piana Sele e Alto Cilento; Tanagro; Basso Cilento) infatti l'intensità dei temporali si rivelerà maggiore a partire dal tardo pomeriggio di domani.