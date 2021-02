Pastorano, ruba auto e investe guardia giurata: fermato

Un uomo di 30 anni, di origini romene, è finito in manette dopo aver rubato in piena notte un'auto all'interno di un'azienda, investendo anche la guardia giurata intervenuta per bloccare il furto. L'episodio è accaduto a Pastorano, nel Casertano, all'interno del deposito situato sulla strada statale Casilina.

La ricostruzione dei fatti

Da quanto ricostruito, il 30enne ha rubato una Fiat Uno parcheggiata all'interno di un'area privata del deposito e ha poi investito la guardia giurata intervenuta. I carabinieri hanno intercettato il malvivente, mentre usciva dal deposito a tutta velocità alla guida del mezzo rubato. Ne è nato così un inseguimento, protrattosi per un breve tratto fin quando i militati sono riusciti a bloccare l'auto con il 30enne, che ha opposto resistenza. Adesso è accusato di rapina, violenza, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato.