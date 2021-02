Pozzuoli, rapinano un furgone per la consegna dei giornali

A Pozzuli, in provincia di Napoli, quattro malviventi hanno avvicinato l'autista di un furgone per la consegna dei giornali e si sono impossessati del veicolo. Il fatto è avvenuto, intorno alle 5:30, in via Cicerone a Pozzuoli. Ad agire sono state quattro persone, di cui uno armato di pistola e un altro di una mazza.

Le indagini

Scattato l'allarme, i carabinieri hanno setacciato la zona ritrovando, sempre nella zona del rione Toiano il mezzo, che è stato restituito al proprietario. Proseguono le indagini per identificare i quattro rapinatori.