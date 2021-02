Castel Volturno, scontro tra auto e camion: morto 41enne

A quanto si è appreso, l'uomo era alla guida di una vettura sulla strada statale Quater quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un autocarro, rimanendo incastrato tra le lamiere dell'auto

Un uomo di 41 anni, residente a Napoli, è morto in un incidente stradale avvenuto nel comune di Castel Volturno, in provincia di Caserta. A quanto si è appreso, l'uomo era alla guida di una vettura sulla strada statale Quater quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un autocarro, rimanendo incastrato tra le lamiere della vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone che, con l'ausilio dell'attrezzatura da taglio specifica, sono riusciti a liberare l'uomo, che però era ormai deceduto.