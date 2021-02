Casoria, uomo ferito da colpi arma da fuoco: indagini in corso

Gli investigatori hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona e ascoltato alcuni testimoni. L'uomo, secondo i medici, non è in pericolo di vita

Un uomo è si è recato nell'ospedale di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco. I carabinieri di Casoria, poco prima che la vittima si recasse al pronto soccorso, erano intervenuti in piazza Cirillo, dove era stata segnalata l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco. Lì sono stati trovati due bossoli. Gli investigatori, che non escludono il collegamento tra i due episodi, hanno già acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona e ascoltato alcuni testimoni. L'uomo, secondo i medici, non è in pericolo di vita.