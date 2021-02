Napoli, revenge porn: ragazza di 15 anni denuncia il fidanzatino

La Procura dei Minori di Napoli sta indagando su un caso di revenge-porn ai danni di una ragazzina di 15 anni. La vittima ha denunciato il suo ex ragazzo con l'accusa di avere diffuso foto intime della minorenne su una chat Telegram con decine di migliaia di utenti.

Il precedente

Un caso analogo è stato denunciato lo scorso ottobre, quando le foto di altre giovanissime vittime erano state diffuse dagli ex su Instagram. anche questa volta giovanissime, si erano viste "sbattere" la loro intimità su Instagram, alla mercé di centinaia di followers, per mano di ex spietati. I due legali, dopo avere presentato denuncia, chiesero "il sequestro preventivo" del social al fine di costringere la piattaforma ad avvalersi di un sistema di segnalazioni idoneo ad intervenire quanto meno in fase successiva alla pubblicazione di quella tipologia di video e immagini per bloccarla.