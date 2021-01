Prostituzione, blitz in locale a luci rosse nel Napoletano: 44 multati

Il locale situato a Giugliano in Campania, costituito da una reception, una sala ballo con bar, 2 bagni, 9 camere da letto e spazi all'aperto, è stato sequestrato

I tre gestori di un locale notturno di Giugliano in Campania (Napoli) sono stati denunciati per sfruttamento della prostituzione e multati assieme a 41 clienti per violanzione delle norme anti-covid.

Il blitz

La scorsa notte i carabinieri delle stazioni di Qualiano e Giugliano in Campania, dopo un lungo servizio di osservazione, hanno fatto scattare il blitz e sono entrati nel locale. I militari hanno raccolto le testimonianze delle donne presenti constatando che in quel locale c'era anche "la possibilità di sesso a pagamento". Il locale, costituito da una sala reception, una sala ballo con bar, da 2 bagni e 9 camere da letto e spazi all'aperto, è stato sequestrato.