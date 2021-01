Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Torna la didattica a distanza nei comuni di Serre e Giffoni Sei Casali, mentre a Salerno domani un liceo non riaprirà le porte agli studenti e proseguirà con la Dad. In tutti e tre i casi le decisioni sono legate a contagi da Covid emersi in queste ore. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

9:06 – Ischia, festa di nozze al ristorante: sanzionati sposi e invitati

Si sono sposati e hanno pensato di festeggiare e di andare al ristorante insieme agli invitati ma la cerimonia è stata interrotta dall'arrivo dei Carabinieri. I militari della stazione di Forio d'Ischia insieme al nucleo radiomobile della locale compagnia - allertati dal 112 - sono intervenuti ieri sera in un ristorante del comune dell'isola e hanno trovato gli sposi e 17 commensali. Tutti sono stati identificati e sanzionati per aver violato le norme anti contagio per il contenimento del fenomeno epidemico. Stessa sorte per il titolare del ristorante, per lui - rendono noto i Carabinieri - anche la chiusura temporanea dell'attività.

8:58 – Aumentano i contagi a Torre del Greco

Non si arresta la risalita dei casi di contagio da Covid-19 a Torre del Greco (Napoli), dove nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 22 nuovi positivi al tampone. A comunicarlo è il sindaco della città vesuviana Giovanni Palomba al termine del consueto aggiornamento presso il Centro operativo comunale. Sentite Asl Napoli 3 Sud e unità di crisi regionale, il primo cittadino ha fatto sapere che nello stesso arco di tempo non sono state accertate guarigioni tra i precedentemente contagiati. Dati questi che portano il numero degli attuali positivi a Torre del Greco a quota 439, di cui 23 risultano ospedalizzati. Un sensibile aumento, visto che appena una settimana prima i casi attivi in città risultavano essere 346.

8:36 - Nuovi contagi, scuole chiuse in due comuni in provincia di Salerno

Torna la didattica a distanza nei comuni di Serre e Giffoni Sei Casali, mentre a Salerno domani un liceo non riaprirà le porte agli studenti e proseguirà con la Dad. In tutti e tre i casi le decisioni sono legate a contagi da Covid emersi in queste ore. A Serre il sindaco Franco Mennella sta predisponendo un'ordinanza con la quale chiuderà fino al 10 febbraio le scuole di ogni ordine e grado. Il provvedimento è stato assunto in seguito alla positività di un bambino delle scuole elementari. Considerato che il piccolo si reca a scuola con il pullmino, sono stati messi in quarantena 45 bambini che dovranno essere sottoposti a tampone. Prima della riapertura, poi, sarà effettuato lo screening su tutti i docenti ed i bambini. A Giffoni Sei Casali, invece, il sindaco Francesco Munno ha disposto la sospensione delle attività in presenza fino al 12 febbraio in seguito ad alcuni contagi emersi tra scuola primaria e secondaria. Niente ritorno in aula, invece, per gli alunni del liceo statale Regina Margherita di Salerno. La dirigente Angela Nappi "in relazione alla presenza di un caso positivo di Covid tra il personale in servizio" ha disposto "la temporanea chiusura dell'Istituto sino a diverso avviso". Le attività didattiche proseguiranno a distanza.

8:16 - I sindaci del Nolano rinviano la riapertura delle scuole superiori

Alcuni sindaci del Napoletano hanno deciso di rinviare di una settimana l'avvio della didattica in presenza per gli studenti delle scuole superiori dei loro territori, e hanno prorogato la Dad fino al 6 febbraio prossimo. La decisione, hanno fatto sapere i sindaci di Nola, Gaetano Minieri, Casamarciano, Carmela De Stefano, Saviano, Vincenzo Simonelli, San Vitaliano, Pasquale Raimo e Marigliano, Giuseppe Jossa, è stata presa al termine di una riunione tenutasi nel pomeriggio di ieri con i dirigenti scolastici dei plessi dei rispettivi territori che già in una nota protocollata avevano invitato i sindaci a prendere in considerazione l'ipotesi di una proroga della didattica a distanza per almeno un'altra settimana "considerate le grandi difficoltà logistiche da garantire alla platea scolastica". Anche il sindaco di Cicciano, Giovanni Corrado, ha preso la medesima decisione prorogando la didattica a distanza fino al 6 febbraio per le scuole superiori.