Torre Annunziata, evade dai domiciliari per rapinare farmacie: preso

Le immagini del sistema di videosorveglianza della città hanno documentato che il 35enne, insieme a un complice 17enne, aveva messo a segno due colpi, uno ai danni di una farmacia in via Regina Margherita, a Trecase, e un altro in corso Umberto a Torre Annunziata

Nonostante fosse agli arresti domiciliari, sorvegliato con il braccialetto elettronico, insieme a un complice aveva rapinato due farmacie, a Trecase e Torre Annunziata (Napoli): per qusto un 35enne G. F., già condannato per rapina è stato arrestato.

Le rapine

Al momento dell'evasione, il dispositivo elettronico ha fatto scattare l'allarme e l'intervento degli agenti del commissariato di Torre Annunziata, i quali hanno atteso che il pregiudicato rientrasse nella sua abitazione, in via Vittorio Veneto. In seguito le immagini del sistema di videosorveglianza della città hanno documentato che il 35enne, insieme a un complice 17enne, aveva messo a segno due colpi, uno ai danni di una farmacia in via Regina Margherita, a Trecase, e un altro in corso Umberto a Torre Annunziata. Nei pressi dell'abitazione del 35enne i poliziotti hanno trovato una pistola finta calibro 84, forse utilizzata per le rapine, e hanno identificato il complice del rapinatore, che è stato denunciato.