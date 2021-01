Covid Napoli, dimesso dall’ospedale il cardinale Crescenzio Sepe

Dopo essere risultato negativo al tampone, Sepe è stato accompagnato nella sua nuova abitazione diocesana di Capodimonte. Dovrà osservare un periodo di convalescenza e domani non potrà partecipare alla Celebrazione per l'ingresso in Diocesi del nuovo Arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia

Il cardinale Crescenzio Sepe è risultato negativo al tampone per la ricerca del virus Sars-CoV-2 e questa mattina ha lasciato l'Ospedale Cotugno di Napoli, dove era ricoverato dallo scorso 22 gennaio. Lo rende noto la Curia arcivescovile partenopea. Sepe è stato accompagnato nella sua nuova abitazione diocesana di Capodimonte, dove ”dovrà osservare un periodo di convalescenza, per cui non potrà partecipare alla Celebrazione per l'ingresso in Diocesi del nuovo Arcivescovo di Napoli S.E. Monsignor Domenico Battaglia, che si terrà in Cattedrale alle ore 17 di martedì 2 febbraio 2021", si sottolinea in una nota. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA)