Napoli, uomo rapina negozio: arrestato dalla polizia

Un uomo è stato arrestato dalla polizia ieri pomeriggio, dopo ave rapinato un negozio in via Brin, alla periferia orientale di Napoli. L' uomo, Z.B. di 28 anni, già denunciato in precedenza e irregolare sul territorio italiano, aveva minacciato un dipendente del negozio e si era fatto consegnare 30 euro. Poi lo aveva bloccato per impedirgli di fuggire. Richiamata dalle grida di aiuto del dipendente del negozio, una pattuglia è intervenuta e ha bloccato e arrestato il 28enne.