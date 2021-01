Incendio nel Casertano, distrutta una carrozzeria

Il rogo, scoppiato nella notte a Lusciano, ha danneggiato diverse attività commerciali, tra cui un deposito di gomme e ricambi auto, una falegnameria con deposito di mobili in lavorazione, un magazzino di abiti e quello di un ristorante

Un grosso incendio ha distrutto nella notte, a Lusciano (Caserta), una carrozzeria e ha danneggiato diverse attività commerciali, tra cui un deposito di gomme e ricambi auto, una falegnameria con deposito di mobili in lavorazione, un magazzino di abiti e quello di un ristorante. I vigili del fuoco di Caserta, provenienti dai distaccamenti di Aversa, Marcianise, hanno impiegato quasi tutta la notte per domare il rogo. Dai primi accertamenti effettuati dalla squadra di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco, sembra che le fiamme si siano sviluppate dalla carrozzeria per poi propagarsi velocemente grazie al vento alle altre strutture vicine. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche polizia e carabinieri, sono però questi ultimi ad indagare.