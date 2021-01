Napoli: evade dai domiciliari e scippa donna per le sigarette, preso

L'uomo, 29 anni, era ai domiciliari per ricettazione e furto aggravato. A bordo di uno scooter rubato ha strappato la borsa alla vittima, in via Emilio Scaglione, tra Capodimonte e Secondigliano

Per comprare le sigarette è evaso dagli arresti domiciliari e ha scippato una donna, ma è stato arrestato: è successo ieri pomeriggio a Napoli. L'uomo, F. G., 29 anni, era ai domiciliari per ricettazione e furto aggravato. Mentre era a bordo di uno scooter rubato ha strappato la borsa alla vittima, in via Emilio Scaglione, tra Capodimonte e Secondigliano. Una pattuglia di agenti del Commissariato Secondigliano, però, ha intercettato il 29enne e lo ha bloccato in via Regina Margherita mentre aveva ancora con sé la borsa rubata. I poliziotti hanno potuto constatare che aveva utilizzato una carta di credito della vittima dello scippo per acquistare due stecche di sigarette. E' stato arrestato per evasione, furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito.