Sessa Aurunca, 46enne travolto e ucciso da auto: denunciato conducente

Denunciato per omicidio stradale un uomo a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, accusato di aver travolto e ucciso un 46enne che era a piedi sul ciglio della strada statale Appia. Quest'ultimo, secondo quanto accertato dai carabinieri, quando è stato investito dalla vettura guidata da un imprenditore, che probabilmente non l'ha visto a causa del buio, stava passeggiando vicino casa nella frazione Cascano di Sessa. A notare il corpo esanime sul ciglio della strada sono stati dei passanti. Il conducente si è invece allontanato, salvo poi presentarsi dai carabinieri.