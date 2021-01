Napoli, sequestrati oltre 22mila articoli per la cosmesi contraffatti

Operazione della guardia di finanza in un negozio a Portici. Sequestrati prodotti cosmetici e mascherine facciali recanti marchi di noti brand e privi di etichettatura in lingua italiana, potenzialmente pericolosi per la salute

La guardia di finanza di Napoli ha sequestrato in una profumeria di Portici oltre 22.800 tra articoli per la cosmesi e mascherine facciali contraffatti e pericolosi per la salute. I militari hanno inoltre scoperto che nel retro del negozio erano presenti anche attrezzature per il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti. Il titolare, un 36enne di Cercola (Napoli), è stato denunciato per ricettazione e contraffazione, oltre ad essere segnalato alla Camera di Commercio per le violazioni amministrative previste dal Codice del Consumo.

La merce sequestrata

Nello specifico, le Fiamme gialle hanno sequestrato 11.600 articoli contraffatti, tra cosmetici e mascherine facciali recanti noti marchi del settore e non solo, nonché 65 litri di diluenti, additivi e prodotti industriali per la cosmetica. Inoltre, sono stati posti sotto sequestro amministrativo 11.260 articoli guanti in lattice e prodotti di bellezza messi in commercio privi di etichettatura in lingua italiana e quindi delle informazioni per il consumatore.