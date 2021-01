Napoli, de Magistris: "Mi candido a presidente della Calabria"

Questo è l'annuncio dell'attuale sindaco del capoluogo campano. "Una scelta politica e anche personale. Da uomo del Sud non mi dispiacerebbe dare un contributo a quella terra che amo", ha dichiarato. Le elezioni sono al momento in programma per l'11 aprile

Luigi de Magistris si candida alla presidenza della Regione Calabria . Ad annunciarlo è lo stesso sindaco di Napoli, che già nella giornata di oggi sarà a Cosenza e Rende per una serie di incontri politici in vista dell'avvio della campagna elettorale. “Una scelta politica e anche personale”, aveva dichiarato alcuni giorni fa, parlando di una sua candidatura con un “coalizione civica al di fuori degli schieramenti tradizionali a cui la politica ci ha abituato. Da uomo del Sud non mi dispiacerebbe dare un contributo a quella terra che amo”, aveva aggiunto. In Calabria le elezioni regionali sono, al momento, in programma per il prossimo 11 aprile.

"In Calabria c'è grande voglia di rinascere"

“È una sfida che ha anche delle similitudini, pur con le debite differenze, con ciò che accadde a Napoli 10 anni fa - aveva ricordato de Magistris -. In Calabria c'è grande voglia di rinascita da parte di associazioni, reti civiche, militanti, amministratori locali e desiderio di lottare per i diritti, la giustizia, l'ambiente e contro le mafie. Se guardiamo a quello che è accaduto in Calabria negli ultimi mesi dalla sanità agli arresti e agli intrecci tra criminalità, politica e istituzioni, ci sono tutti gli ingredienti per una sfida difficilissima e complicata. È una scelta difficile che impone dei sacrifici”.

Inoltre, in merito al suo ruolo di primo cittadino di Napoli, de Magistris ha voluto sottolineare che “la legge regionale calabrese non impone le dimissioni del sindaco. Quindi non ho alcun motivo per lasciare la guida della città”.