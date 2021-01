Casoria, sequestrati in outlet 5.000 capi abbigliamento contraffatti

Sequestrati in un outlet di Casoria 5.000 capi di abbigliamento e accessori tra cui jeans, etichette e materiale di confezionamento di note aziende di moda con griffe contraffatte. Le fiamme gialle del Gruppo Pronto Impiego hanno anche individuato un deposito, nella disponibilità della stessa società, utilizzato per stoccare altre decine di scatoloni contenenti ulteriori indumenti non in regola. Denunciato per contraffazione e ricettazione il rappresentante legale della società, un 41enne di Napoli.