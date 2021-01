Napoli, vendono orologio di pregio falso: due denunce per truffa

Due napoletani di 41 e 29 anni, S.C ed M.N., con precedenti, sono stati denunciati per truffa aggravata dopo aver venduto a un uomo un orologio di pregio, che si è rivelato falso.

La truffa

Uno dei due indagati era stato contattato su internet dalla vittima del raggiro, interessata all'acquisto di un orologio di pregio. Il presunto venditore ha fissato un appuntamento in via Medina, nei pressi della Questura. Qui si sono presentati in due uno dei quali, per guadagnare la fiducia del compratore, ha affermato di essere fratello di un poliziotto in servizio in Questura. Dopo aver incassato il denaro, 16.500 euro, l'uomo si è anche avvicinato all'ingresso della Questura fingendo di chiedere un'informazione; quindi si è allontanato con il complice che lo attendeva a bordo di uno scooter. La vittima, poco dopo, si è accorta di aver acquistato un falso e ha denunciato l'accaduto.

Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e alle immagini del sistema di videosorveglianza perimetrale della Questura, però, i due truffatori sono stati rintracciati e, in casa di uno dei due, sono stati sequestrati 4600 euro provento della truffa.