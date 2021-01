Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Cala leggermente, in Campania, la percentuale casi positivi - tamponi esaminati. Nel conteggio dei dati, resi noti dall'Unità di crisi della Regione Campania, ci sono anche i test antigenici rapidi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

9:10 - Buone condizioni per cardinal Sepe, ancora asintomatico

Sono buone le condizioni di salute del cardinale Crescenzio Sepe, che continua a osservare un periodo di isolamento, come prescritto, dopo essere risultato positivo al tampone anti Covid. Come già nei giorni scorsi, informa una nota dell'Arcidiocesi di Napoli, "l'Arcivescovo non avverte sintomi acuti propri del contagio e questo gli consente di celebrare nella cappella privata e di lavorare in vista della celebrazione del 24 gennaio e di quella del 2 febbraio, quando farà il suo ingresso in Diocesi il nuovo Arcivescovo di Napoli S.E. Mons. Domenico Battaglia". Intanto, continuano a pervenire numerosi messaggi di vicinanza e auguri al Cardinale Sepe, il quale, "nella impossibilità di farlo personalmente, ringrazia i sacerdoti, religiosi, cittadini, fedeli e esponenti delle Istituzioni che, anche in questa particolare circostanza, gli hanno voluto testimoniare il proprio affetto”.

9:05 - Sindaco annuncia ottantesima vittima a Torre del Greco

Ottantesima vittima causata dal Covid-19 a Torre del Greco (Napoli) da inizio pandemia. Ad aggiornare il già triste bilancio dell'emergenza sanitaria nella città vesuviana è il sindaco Giovanni Palomba, al termine del consueto punto al Centro operativo comunale. Stavolta a perdere la vita è stato un uomo di 75 anni; si tratta del dodicesimo decesso collegato al Coronavirus da inizio 2021. Sul fronte dei contagi, a Torre del Greco si segnalano 18 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore, a fronte di 15 accertate guarigioni. Numeri questi che portano il dato complessivo degli attuali contagiati a quota 363, con 26 persone che risultano ospedalizzate.

8:16 - In Campania 1.150 nuovi contagi su 13.929 tamponi

Cala leggermente, in Campania, la percentuale casi positivi-tamponi esaminati. Nel conteggio dei dati, resi noti dall'Unità di crisi della Regione Campania, ci sono anche i test antigenici rapidi. Nelle ultime 24 ore sono 1.150 (di cui 73 casi identificati da test antigenico rapido) i casi positivi - 99 sintomatici che si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare - su 13.929 tamponi (di cui 1.353 antigenici). La percentuale positivi-tamponi è, dunque, pari a 8,25%. I deceduti sono 37: 17 deceduti nelle ultime 48 ore e 20 deceduti in precedenza ma registrati ieri, mentre le persone guarite sono 993.