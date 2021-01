Incendio in un edificio a Torre Annunziata, residenti evacuati

Le fiamme sono divampate in un appartamento in uno stabile di dieci piani in via Fusco. I vigili del fuoco hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Non si registrano feriti

Alcune decine di persone, tra cui un bimbo di un anno e mezzo in compagnia della madre, sono state fatte evacuare dai carabinieri intervenuti in un edificio in fiamme a Torre Annunziata (Napoli), poco prima delle 13. L’incendio è divampato in un appartamento al terzo piano di uno stabile di dieci piani in via Fusco, per il guasto di una caldaia. Tutti gli inquilini sono rimasti illesi: tra loro anche alcuni anziani e invalidi, tratti in salvo dai militari. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. L'edificio ha riportati danni gravi solo al terrazzo.