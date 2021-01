Usura ed estorsioni a imprenditori, cinque arresti nel Beneventano

Cinque persone sono state arrestate dagli agenti della Squadra Mobile di Benevento in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, retta da Aldo Policastro. Le persone arrestate sono gravemente indiziate, a diverso titolo, dei reati di usura, estorsione e violenza privata. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa convocata in questura a Benevento per le ore 11.