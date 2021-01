Caserta, dj accoltellato dal padre: “Lo perdono, ora chiedo rispetto”

"Perdono mio padre per il folle gesto e prego tanto per lui". Lo scrive in un post pubblicato su Facebook Joseph Capriati, il 33enne dj di fama mondiale accoltellato dal padre venerdì scorso durante una lite in casa a Caserta. Capriati, dopo essere stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche, ha subito una delicata operazione a un polmone, perforato dalla coltellata inferta dal padre, ora ai domiciliari per tentato omicidio. "Sono vivo e grazie a Dio posso raccontarlo - aggiunge -. Fino a stamattina non avevo nemmeno la forza di parlare, ma dicono i medici che il peggio è passato ormai”.