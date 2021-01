Incidente sul lavoro, muore agricoltore nel Casertano

Un agricoltore di 55 anni è morto oggi pomeriggio dopo essere rimasto incastrato con gli arti inferiori tra le lame della fresa del trattore. L'uomo stava lavorando in un fondo a Mondragone, nel Casertano. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno provato in tutti i modi a liberare le gambe dell'uomo dalla stretta mortale, riuscendoci grazie agli arnesi da taglio, ma a quel punto per la vittima non c’era più nulla da fare.