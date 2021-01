Covid, positivo il cardinale Crescenzio Sepe: è asintomatico

Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo emerito di Napoli, è risultato positivo al tampone per l'accertamento del Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN CAMPANIA). Sepe, secondo quanto rende noto la Curia di Napoli, è asintomatico.

Nuovo tampone tra dieci giorni

L'arcivescovo sta osservando il periodo di isolamento nel suo appartamento in Curia. È risultato positivo a uno dei rituali controlli anti Covid cui si sottopone periodicamente. Tra una decina di giorni è previsto un nuovo tampone.