Pozzuoli, scossa di terremoto nella notte nell'area flegrea

Una scossa di terremoto con magnitudo 1,8 è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano la scorsa notte, pochi minuti prima dell'una in area Flegrea. L'epicentro è stato segnalato tra l'area della Solfatara ed Agnano, con profondità a 2170 metri. Un boato avvertito dai residenti della zona Solfatara e dei quartieri costieri tra via Napoli e Bagnoli ha preceduto la scossa, insieme a eventi sismici di minore entità a profondità tra i 3 ed i 4 chilometri non tutti avvertiti dalla popolazione. Al momento non si segnalano danni a persone e cose.

Lo scorso 6 gennaio si era verificato un'altra scossa di entità 1,2 di magnitudo avvertita dalla popolazione.