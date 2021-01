Furto di auto, un arresto in provincia di Napoli

A Frattamaggiore, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato in flagranza per furto di auto un uomo di 25 anni incensurato di Salerno ma domiciliato nel campo nomadi in Caivano.

L'arresto

I militari hanno notato l'uomo in via Stanzione a bordo di un'utilitaria spinta da un'auto con all'interno altri due uomini. Alla vista dei carabinieri i due sono fuggiti lasciando sul posto il 25enne. L'uomo non ha potuto fare altro che arrendersi e i carabinieri lo hanno arrestato.