Furgone incendiato a Torre del Greco: indagano i carabinieri

Un incendio, molto probabilmente di natura dolosa, ha distrutto nella notte il furgone di un pescatore a Torre del Greco, nel Napoletano. Stando a una prima ricostruzione, il mezzo, parcheggiato a ridosso di uno stabile di via Cupa San Pietro, era parcheggiato vicino ad altre auto quando, per cause ancora da accertare, è stato avvolto dalle fiamme. I primi a rendersi conto di quanto stava accadendo sono stati alcuni residenti dell'immobile, che hanno allertato i proprietari dei veicoli in sosta vicino al furgone, riuscendo in questo modo a farli spostare prima che potessero subire danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Sull’accaduto indagano i carabinieri.