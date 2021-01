Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il totale dei positivi in regione sale a 198.518. Quello dei tamponi a 2.132.355. Sono i dati dell'Unità di crisi regionale

Sono 1.263 i positivi di ieri al Covid in Campania di cui 1.173 asintomatici e 90 sintomatici sui 14.714 tamponi effettuati per un rapporto tra positivi e tamponi dell'8,53%. Il totale dei positivi in regione sale a 198.518. Quello dei tamponi a 2.132.355.