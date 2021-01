Napoli, preso esponente clan Mallardo: deve scontare 7 anni di carcere

Il tutto per associazione per delinquere di stampo camorristico finalizzata alla commissione di reati come rapine aggravate e detenzione illegale di armi da sparo

I carabinieri di Giugliano hanno arrestato D.M., di 48 anni. L'uomo dovrà scontare sette anni, cinque mesi e 20 giorni di reclusione per associazione per delinquere di stampo camorristico finalizzata alla commissione di reati come rapine aggravate e detenzione illegale di armi da sparo.

I reati

Reati commessi a partire dal 2009 nel territorio di Giugliano in Campania e nella provincia di Napoli, per i quali era stato condannato alla pena principale determinata dal Tribunale in 13 anni.