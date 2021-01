Agerola, ciclista di 37 anni travolta e uccisa da pirata della strada

Una donna di 37 anni, Anna Fogliamanzillo, è morta in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi in una galleria di Agerola, sui Monti Lattari. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, che era in sella a una bici, sarebbe stata investita da un veicolo il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso e ha fatto perdere le proprie tracce.