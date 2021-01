Sindaco Portici pubblica foto con Maradona, gli utenti: “È un falso”

“Quest’anno la Befana ha scavato nel cascione dei ricordi ed ha voluto regalarmi una foto del 1986 scattata a Lodrone”. Inizia così il post con cui il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, racconta di aver ricevuto su WhatsApp una foto che lo ritrae insieme a Diego Armando Maradona. L’immagine, pubblicata su Facebook, ha però attirato l’attenzione di numerosi utenti, i quali nei commenti hanno fatto notare che si trattava di un fotomontaggio. Alcuni, inoltre, hanno pubblicato la presunta immagine originale, che vede il primo cittadino insieme a un altro giocatore del Napoli di quegli anni, Andrea Carnevale. Cuomo, però, ha voluto difendere la sua scelta di condividere lo scatto: “Sinceramente non so se è un fotomontaggio - scrive -, la foto fu fatta a Lodrone e dopo tantissimi anni sarà problematico trovarla unitamente al negativo. All’epoca ,1986, andai in vacanza dove il Napoli era in ritiro e diverse furono le volte che mi fermai a parlare con Maradona. Quel periodo - ricorda Cuomo - resta per me un ricordo dolcissimo, e Diego è il più grande giocatore di calcio di tutti i tempi”.

La replica

“Non sono un esperto di foto e tantomeno di fotomontaggi - aggiunge il sindaco -, quando fu scattata la foto eravamo in tre, l’originale come il negativo non sono riuscito più a trovarli, il fotografo che sviluppò le foto all’epoca mi ha mandato questa che ho ritagliato inquadrando me e Diego. Mi scuso con gli esperti di grafica e di riproduzione ma il mio post era e resta un Amarcord. Spero di ritrovare la foto originale e il negativo perché fanno parte del patrimonio dei miei ricordi e quelli sono molto più importanti per me dei commenti”. Infine, Cuomo scrive che la foto e l’attenzione di chi gliel’ha inviata restano “un bellissimo dono della Befana, che ha fatto riaffiorare nel mio cuore e nella mia mente dolcissimi ricordi legati alla mia gioventù’ ed al mio amore per Diego Maradona e per il Napoli”.