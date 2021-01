Camorra, Napoli: ergastolo per omicidio, arrestato figlio boss

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna (in provincia di Napoli), insieme con i militari della stazione di Sant'Anastasia (nel Napoletano), hanno arrestato in quest’ultimo Comune e condotto in carcere il 43enne Ciro Perillo, figlio di Gerardo Perillo, capo dell'omonimo clan vesuviano. Nei confronti dell’uomo, lo scorso 22 dicembre, la Corte di Assise di Appello ha emesso una condanna all'ergastolo per l'omicidio di Giulio Savino, assassinato il 6 aprile del 2005. I militari hanno prelevato il 43enne e lo hanno portato nel carcere napoletano di Secondigliano.

Il ritrovamento del cadavere

Il corpo della vittima venne ritrovato il 21 maggio dello stesso anno nel fondo Olivella, sulle pendici del Vesuvio, nel territorio del comune di Sant'Anastasia.