Napoli, tagliava data scadenza da confezioni di cioccolato: denunciato

Partiti da una video-denuncia pubblicata sul web, i carabinieri del Nas sono intervenuti in un ingrosso di Casoria, dove hanno sequestrato circa tremila confezioni di cioccolato scaduto, pronte per essere vendute in occasione dell’Epifania

Sono partiti da una video-denuncia, pubblicata sul web, in cui si vedeva una persona intenta a tagliare con le forbici la data di scadenza dalle confezioni di cioccolata da mettere sul mercato in occasione dell’Epifania. Al termine di una rapida indagine, i carabinieri del Nas di Napoli sono riusciti a scoprire il luogo dove si stava commettendo il reato e bloccare la vendita dei prodotti, che avrebbero potuto causare danni ai bambini. I militari sono intervenuti in un ingrosso di Casoria, in provincia di Napoli, dove sono state trovate e sequestrate circa tremila confezioni di cioccolato scaduto, pronte per la vendita. A una buona parte di esse era già stata rimossa la data di scadenza. Il titolare è stato identificato e denunciato dai carabinieri per tentata frode in commercio.