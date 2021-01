Scontro tra tre auto nel Casertano, morto 58enne

Un uomo di 58 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 700 Maddaloni-Santa Maria Capua Vetere nel Casertano, nei pressi dello svincolo per San Prisco. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto, ridotte a lamiere contorte. Dai primi accertamenti pare che una delle auto abbia invaso la corsia opposta scontrandosi con le vetture che sopraggiungevano.

I soccorsi

I vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale del comando hanno lavorato per ore con l'attrezzatura da taglio in dotazione per estrarre il cadavere e liberare i due feriti poi portati in ospedale. Sul posto anche la polizia stradale e i carabinieri.