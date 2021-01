Maltempo Campania, prima neve sul Vesuvio nel 2021

Prima neve sul Vesuvio nel 2021. Le nuvole che nelle prime ore della giornata coprivano il Vesuvio sono andate via, mostrando una montagna in larga parte imbiancata dal nevischio caduto durante la notte. Nonostante il sole che illumina le città che si trovano nei dintorni del vulcano, le temperature risultano rigide e generalmente più basse rispetto ai giorni scorsi. (IL METEO IN CAMPANIA)