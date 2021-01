Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Andata avanti anche nel weekend la fase 1 della vaccinazione in Campania per tutti gli operatori sanitari all'Ospedale del Mare, al Cardarelli e al Cotugno, mentre i Policlinici Federico II e Vanvitelli riprenderanno l'attività oggi.

Intanto, ieri sono stati 619 i nuovi casi in Campania. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:22 - Napoli, da oggi vaccini al Fatebenefratelli e Betania

Andata avanti anche nel weekend la fase 1 della vaccinazione in Campania per tutti gli operatori sanitari all'Ospedale del Mare, al Cardarelli e al Cotugno, mentre i Policlinici Federico II e Vanvitelli riprenderanno l'attività oggi. Al Cardarelli due giorni fa sono stati vaccinati 180 persone. Per questa prima parte di vaccinazioni si dovrà arrivare a poco meno di mille poi il totale del Cardarelli sarà di circa quattromila persone. Si prosegue nei prossimi giorni con regolarità dalle 9 alle 14-15 nella tensostruttura di sostegno al pronto soccorso che al momento non ha malati Covid e quindi è stata riconvertita a centro vaccinale. All'Ospedale del Mare la Asl Napoli 1 prosegue la sua ampia campagna con 252 vaccini somministrati oggi, che portano il totale a 798 vaccinati. L'Asl Napoli 1 ha un obiettivo molto alto, circa 15.000 soggetti di tutto il personale che a qualsiasi titolo lavorano nelle strutture sanitarie di competenza dell'Asl. Da domani cominceranno i vaccini anche ai sanitari degli ospedali classificati, Fatebenefratelli e Betania, poi in lista ci sono anche tutta un'altra serie di categorie come i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ma anche tutte le strutture private accreditate. Proprio per affrontare l'enorme numero di vaccinandi e prepararsi alla vaccinazione di massa della popolazione, l'Asl Napoli 1 sta allestendo alla Mostra d'Oltremare due padiglioni come centro vaccinale: l'azienda che si è aggiudicata il bando è già al lavoro e dal 7 dovrà essere tutto pronto. Prosegue anche la campagna vaccinale al Cotugno, per tutti i dipendenti dell'Azienda dei Colli, che comprende anche Monaldi e Cto. Ieri sono stati vaccinati in 186, oggi 162, la vaccinazione proseguirà nei prossimi giorni.