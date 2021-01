Accoltellato durante lite nel Napoletano: fermato il cugino

E' stato fermato l'uomo che ieri ha ucciso a coltellate il cugino, a Casola di Napoli, piccolo comune dei Monti Lattari. L'uomo, 44 anni, reo confesso, è accusato di omicidio volontario ed è stato portato in carcere. All'origine della lite avvenuta ieri pomeriggio vi sarebbe una presunta relazione extraconiugale tra la nipote dell'aggressore e la vittima, Salvatore Palombo, 44 anni.

Nei confronti dell'indagato i carabinieri della Stazione di Gragnano e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno eseguito nella notte un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dal procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso.

La vicenda

La lite era iniziata intorno alle 16 a casa dell'omicida, già agli arresti domiciliari, in via Vittorio Veneto, dove la vittima era andata a casa per difendersi dalle accuse rivoltegli. Il ferimento è avvenuto al culmine di una violenta colluttazione protrattasi anche nell'androne del palazzo. Il 44enne è stato colpito con un coltello da cucina, che è stato sequestrato, con un fendente al torace. Accompagnato al pronto soccorso da un suo conoscente, l'uomo è deceduto per dissanguamento all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Le indagini

I militari, intervenuti sul posto, hanno identificato i presenti, effettuando un sopralluogo tecnico-scientifico con l'aiuto della Sezione Rilievi del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata e sequestrando il coltello utilizzato per commettere l'omicidio. Successivamente, con la direzione del sostituto procuratore di turno, sono stati ascoltati i testimoni ed è stato interrogato il presunto autore dell'omicidio, il quale, alla presenza del difensore, ha confessato di aver accoltellato il cugino. secondo il suo racconto l'uomo si era presentato nella sua abitazione aggredendolo con un bastone telescopico per "vendicare" le accuse rivoltegli a proposito della presunta relazione extraconiugale.