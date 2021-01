Covid, nel Casertano focolaio dopo veglia funebre per un'anziana

Il sindaco di Rocca d'Evandro, Emilia Delli Colli, ha emesso un'ordinanza, valida fino al 31 gennaio, per vietare la partecipazione ai funerali ad eccezione dei parenti di primo e secondo grado e la sosta nei luoghi pubblici

Due focolai di Covid-19 si registrano a Rocca d'Evandro, nel Casertano, un comune di 3200 abitanti con 76 residenti positivi, la maggior parte asintomatici. L'ultimo cluster, con una quarantina di contagiati, si è sviluppato in seguito ad una veglia funebre per un'anziana svoltasi il 27 dicembre; sono risultati positivi gli oltre venti familiari, tra cui alcuni bimbi, e diversi vicini.

In precedenza un altro focolaio, più circoscritto, ha colpito la Residenza per anziani (Rsa) situata nel paese, dove sono emerse una trentina di positività tra gli operatori sanitari e gli anziani, due dei quali deceduti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA DIRETTA IN CAMPANIA)

L'ordinanza del sindaco

Il sindaco di Rocca d'Evandro, Emilia Delli Colli, ha così emesso un'ordinanza, valida fino al 31 gennaio, in cui ha vietato la partecipazione ai funerali ad eccezione dei parenti di primo e secondo grado, la sosta nei luoghi pubblici, e ha disposto la chiusura di parchi, dei mercati settimanali e del cimitero.