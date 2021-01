Nola, minaccia i genitori con un coltello: arrestato

In manette un uomo di 33 anni. Ora dovrà rispondere di maltrattamenti contro familiari ed estorsione

Ha minacciato i genitori con un coltello per farsi dare i soldi per acquistare le sigarette. Con questa accusa a Nola, in provincia di Napoli, un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri.

L'arrivo dei carabinieri

I militari sono intervenuti nell'abitazione del padre del 33enne, dopo una richiesta di aiuto al 112. Quando sono arrivati, hanno scoperto che l'uomo poco prima aveva minacciato i genitori con un coltello. Ora dovrà rispondere di maltrattamenti contro familiari ed estorsione.