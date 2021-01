Napoli, fiamme in edificio in via Ponte dei Francesi: stabile evacuato

Evacuato a Napoli un edificio colpito da un incendio forse causato da un fulmine in via Ponte dei Francesi. Le fiamme sono divampate alle 9:30 in un appartamento al secondo piano e in una mansarda. Non sono stati registrati feriti. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco e lo stabile è stato dichiarato inagibile. I carabinieri del nucleo radiomobile e del reggimento Campania hanno fatto evacuare gli abitanti tra cui anche due donne di 87 e 62 anni.