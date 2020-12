Agguato a Napoli nella notte: morto 40enne, ferito 28enne

I due sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco in via Sedil Capuano, in zona San Lorenzo. Il giovane, trasportato all’ospedale Pellegrini insieme alla vittima, non è in pericolo di vita. La persona deceduta era il padre del 17enne ucciso il 4 ottobre da un poliziotto in abiti civili durante una rapina

In seguito a un agguato che parrebbe di matrice camorristica, secondo i primi accertamenti delle forze dell’ordine, all'una e un quarto del mattino circa si sono registrati un morto di 40 anni e un ferito di 28 anni in via Sedil Capuano, in zona San Lorenzo a Napoli. Le due persone, raggiunte da colpi di arma da fuoco, sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini. Il 40enne Ciro Caiafa è morto poco dopo il ricovero. Il giovane, incensurato e trasportato con lui, è stato colpito al fianco e non è in pericolo di vita. Le indagini dei carabinieri sono in corso