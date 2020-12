Terzigno, picchia ex compagna e incendia auto: arrestato

A Terzigno, in provincia di Napoli, un uomo di 53 anni ha picchiato in piazza l'ex compagna, per poi dare fuoco all'auto della donna, una Smart. L'episodio è stato notato da alcuni passanti che hanno subito allertato i carabinieri. I militari hanno così arrestato il protagonista dell'aggressione.

I soccorsi

La donna, di 49 anni e di origine russe, è stata soccorsa dai sanitari del 118. Il fatto è accaduto il 23 dicembre scorso. L'uomo ora è nel carcere di Napoli-Poggioreale e deve rispondere di atti persecutori. La donna, infatti, lo ha denunciato raccontando diversi episodi di minacce e violenze a partire da agosto scorso.