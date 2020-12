Incendio in un appartamento in centro a Napoli, nessun ferito

Fiamme in un appartamento situato nei pressi della Cattedrale a Napoli. L'incendio, che non ha provocato feriti, è divampato in un'abitazione al secondo piano di un edificio in via Duomo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza. Secondo quanto si apprende dai carabinieri, il rogo è scaturito per cause accidentali (probabilmente un corto circuito) nella camera da letto per poi propagarsi nelle altre stanze. Risultano ora inagibili la stanza da letto ed il soggiorno dell'abitazione.