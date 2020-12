Lite a colpi di arma da fuoco al mercato ittico di Mugnano di Napoli

Spari, la scorsa notte, nel mercato ittico di Mugnano di Napoli. Il dipendente di un banco al culmine di una lite ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco verso un collega, colpendolo alle gambe. Anche un minorenne presente sul posto è rimasto ferito, in maniera accidentale. Entrambi sono stati ricoverati all'ospedale di Giugliano e non sono in pericolo di vita. La lite è scoppiata intorno alle tre per cause che i carabinieri di Marano di Napoli e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno ricostruendo.