Whirlpool Napoli, da aprile al via procedura licenziamenti

Whirlpool farà richiesta di ammortizzatori sociali per i circa 330 lavoratori dello stabilimento di Napoli, dove ha interrotto la produzione di lavatrici il 31 ottobre scorso, e da aprile prossimo avvierà la procedura di licenziamento collettivo una volta finito il blocco dei licenziamenti, ad oggi previsto al 31 marzo 2021. Lo ha detto l'amministratore delegato di Whirlpool per l'Italia, Luigi La Morgia, a quanto si apprende, al tavolo in corso, in videoconferenza, al Mise.