Ercolano, aggredisce madre: arrestato dai carabinieri

Ad Ercolano, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato, per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia, un uomo di 41 anni già noto alle forze dell'ordine.

Alla ricerca di soldi per acquistare la droga, il 41enne ha messo a soqquadro l'intera abitazione danneggiando vari mobili. Poi, dopo avere minacciato di morte la madre ha anche tentato di picchiarla, come già aveva fatto altre volte in passato. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri.