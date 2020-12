Napoli, minaccia moglie: arrestato per maltrattamenti ed evasione

A Napoli la polizia ha bloccato un uomo - in evidente stato di agitazione - che stava rivolgendo insulti e minacce a una donna che si era barricata all'interno della propria casa. La donna ha raccontato di essere vittima di comportamenti violenti del convivente che, già in altre occasioni, l'aveva aggredita con schiaffi per futili motivi. Così il 34enne, di origini bulgare, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed evasione, in quanto già ai domiciliari per rissa aggravata.