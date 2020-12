Napoli, figli che maltrattano genitori per soldi: due arresti

A Napoli i carabinieri hanno arrestato due persone per maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori. A San Vitaliano un ragazzo di 27 anni è finito in manette per aver aggredito la madre. Voleva del denaro per acquistare - probabilmente - della droga.

Il secondo episodio

Analogo episodio a San Giorgio a Cremano. I militari hanno arrestato un giovane che pretendeva dei soldi dai genitori. Li ha aggrediti con calci e spintoni. Ai genitori non è restato null'altro da fare che chiamare i carabinieri per evitare che la situazione degenerasse.