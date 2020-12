Droga a Ischia, sequestrato un chilo di hashish: arrestato 50enne

L’uomo, incensurato, nascondeva in giardino lo stupefacente suddiviso in 10 panetti, un bilancino di precisione e 750 grammi di cocaina, che rappresenta il quantitativo più grande requisito sull’isola negli ultimi dieci anni

A Ischia i carabinieri del Nucleo Operativo, coordinati dal capitano Angelo Mitrione, hanno arrestato un 50enne incensurato di Barano che nascondeva in giardino un chilogrammo di hashish (suddiviso in 10 panetti con il marchio King), un bilancino di precisione e 750 grammi di cocaina. Quello di oggi è il maggior quantitativo di cocaina sequestrato sull'isola negli ultimi dieci anni. L'uomo dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Poggioreale.

La droga

Le dosi già confezionate e pronte allo smercio - oltre 60 - erano nascoste in un barattolo, occultato all'interno della cuccia del cane mentre il resto della droga, quella ancora da tagliare e confezionare, era occultata in un bidone di plastica tra le sterpaglie del giardino. Si presume che l'ingente quantitativo di stupefacenti fosse destinato alla vendita per le imminenti festività.