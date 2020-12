Droga, blitz dei carabinieri ad Ercolano: due arresti

Avevano messo su una piazza di spaccio di droga in via Pugliano, nel cuore del centro storico a Ercolano, con tanto di "occhi elettronici" piazzati agli angoli delle strade per monitorare eventuali controlli delle forze dell'ordine.

L'indagine

Per questo sono stati arrestati un 53enne e un 27enne. L'indagine ha appurato che i due arrestati avevano organizzato una piazza di spaccio insieme ad altri indagati, in grado di rifornire quotidianamente di stupefacenti molti assuntori della zona vesuviana. I militari hanno potuto verificare come gli indagati, per sottrarsi ai controlli, avessero creato un vero e proprio sistema di videosorveglianza, installando telecamere a ogni angolo del quartiere. Così da osservare i movimenti delle forze dell'ordine o anticipare possibili controlli tra gli stretti vicoli della città.

Le perquisizioni

Dopo alcune perquisizioni domiciliari, sono stati ritrovati 182 grammi di hashish e di 38 dosi di cocaina per un totale 4.71 grammi, nascosti in alcuni anfratti del Supportico Sant'Anna. Inoltre, sono stati sequestrati sei telefoni cellulari in possesso degli indagati.